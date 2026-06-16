Il botta e risposta tra leader che smorza le recenti tensioni sul dossier iraniano

Siparietto distensivo al G7 tra il presidente Usa Donald Trump e la premier Giorgia Meloni. "Sono stato abbandonato..." punzecchia il tycoon, rivolgendosi al cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Siamo sempre stati amici!", replica la presidente del Consiglio con una battuta.

Un botta e risposta che smorza le recenti tensioni sul dossier iraniano, il tutto sotto gli occhi del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.