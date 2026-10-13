Meritocrazia Italia, a Roma VIII Congresso nazionale, 16 e 17 ottobre 'L'Agenda politica del Merito U.t.i.l.e.'

A due giorni dall’apertura dei lavori, cresce l’attesa per l’VIII Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia – 'L’Agenda politica del Merito U.t.i.l.e.', in programma a Roma il 16 e 17 ottobre 2026 tra il Teatro Quirino e il Teatro Rossini.

"L’appuntamento - si legge in una nota - rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso di elaborazione culturale e propositiva del Movimento, chiamata ancora una volta a raccogliere Istituzioni, professionisti, rappresentanti del mondo accademico, economico e sociale in un confronto aperto sui temi che maggiormente incidono sul futuro del Paese. Non un congresso di appartenenza politica, ma un luogo di incontro tra idee, sensibilità ed esperienze differenti, unite dalla convinzione che il merito debba diventare il criterio ordinatore delle scelte pubbliche e private, nella prospettiva di una società più giusta, efficiente e inclusiva.

"La pluralità delle voci sarà testimonianza attiva della volontà di favorire un dialogo autentico, libero da contrapposizioni ideologiche e orientato alla ricerca di soluzioni condivise. Il tema scelto per questa edizione sintetizza le cinque direttrici lungo le quali costruire una nuova agenda di sviluppo: Uguaglianza, Trasparenza, Istruzione, Lavoro ed Economia. Cinque obiettivi concreti - continua la nota - attorno ai quali sviluppare proposte, individuare priorità e favorire la partecipazione responsabile di tutti gli attori della vita pubblica. Dalla riflessione sulla cultura politica e sul rapporto tra partecipazione democratica, competenza e rappresentanza, fino alle sfide poste dalle trasformazioni economiche, energetiche e ambientali, il Congresso intende offrire una visione ampia e concreta delle opportunità e delle criticità che attendono l’Italia negli anni a venire".

"Particolare attenzione sarà rivolta alle nuove generazioni, nel verso di promuovere una cultura della responsabilità e dell’impegno che consenta di trasformare il talento individuale in valore collettivo. Nella convinzione che il benessere di una comunità non possa essere misurato esclusivamente attraverso indicatori economici, ma debba fondarsi anche sulla qualità delle relazioni sociali e sull’accesso alle opportunità, Meritocrazia Italia rinnova il proprio impegno a favore di una proposta culturale e politica capace di mettere al centro il cittadino, il lavoro e la responsabilità sociale. Il Congresso si concluderà con l’approvazione delle mozioni congressuali, frutto del confronto sviluppato all’interno dell’associazione e della volontà di tradurre valori comuni in proposte operative. Roma - conclude la nota - si prepara ad accogliere due giornate di ascolto, riflessione e progettualità condivisa, nella consapevolezza che il futuro non si costruisce attraverso slogan o scorciatoie, ma mediante l’impegno quotidiano, la competenza e il coraggio di immaginare un’Italia più equa, più libera e realmente fondata sul merito".