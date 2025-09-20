circle x black
Meritocrazia Italia, dal 23 al 25 ottobre settimo Congresso nazionale

presso il Teatro Rossini di Roma

Meritocrazia Italia, dal 23 al 25 ottobre settimo Congresso nazionale
20 settembre 2025 | 14.28
Redazione Adnkronos
"Il settimo Congresso nazionale di Meritocrazia Italia è ormai alle porte. L’evento, che ha già riscosso moltissime manifestazioni di interesse, si terrà nei giorni 23, 24 e 25 del prossimo mese di ottobre, presso il Teatro Rossini di Roma. Cresce la curiosità per il parterre dei relatori, che si preannuncia ricco ed estremamente eterogeneo. Nel desiderio di mettere a confronto sensibilità e competenze anche molto diverse su temi cruciali per il futuro prossimo del nostro Paese, sono stati coinvolti esponenti di tutti i principali partiti politici, rappresentanze delle istituzioni e sindacali, eminenze accademiche e altri professionisti, intellettuali e cittadini comuni. Come al solito, il dibattito sarà guidato dalla moderazione esperta di giornalisti televisivi da sempre impegnati nella cronaca politica e d’attualità". Lo annuncia in una nota Meritocrazia Italia.

"La convinta e immediata adesione da parte di tutti gli invitati e il quasi totale esaurimento dei posti a disposizione a più di un mese dall’incontro testimoniano la necessità da tutti avvertita di dialogo e la voglia di trovare soluzioni condivise a problemi comuni, che affliggono la società in tutte le sue componenti e che, senza immediato rimedio, porteranno alla lacerazione definitiva del tessuto economico e sociale. Un modo di fare politica eversivo in un tempo di divisioni e conflitti, ma che evidentemente convince e piace. Il desiderio di invertire la rotta - continua la nota di Meritocrazia Italia - rispetto alla fascinazione dei vuoti proclami è avvertito da tutti. Meritocrazia vuol dare una risposta fattiva, assumendo la responsabilità della cittadinanza attiva e si dichiara pronta a vincere una “sfida differente”, quella di riportare il merito al Governo. Si discuterà di modelli di risoluzione dei conflitti bellici, di geopolitica e di strategie di ecologia globale, senza distogliere l’attenzione dai problemi propri di casa nostra, dagli affanni delle famiglie italiane alle devianze giovanili e ai pericoli del virtuale".

"È il nostro modo di vivere la democrazia. Mettendo da parte lagnanze e recriminazioni, e tornando a dare un’opportunità al dialogo e al libero con-fronto, pratiche purtroppo in disuso e fuori moda da troppo. Il prossimo Congresso nazionale" anticipa il Presidente nazionale Walter Mauriello "servirà a dimostrare che non siamo impotenti, che c’è ancora una possibilità di salvezza, che con l’impegno comune, sereno e ripulito dal livore della competizione elettorale, la forza delle idee può spiegare tutto il proprio vigore. Forti del sostegno di oltre 16.000 associati e convinti dell’importanza del contributo che possono dare comuni cittadini pieni di volontà, aspettiamo con ansia il prossimo mese di ottobre. Certi che sarà un successo, perché l’onestà e il sacrificio non possono che portare a buoni risultati".

