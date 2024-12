Meritocrazia Italia, 'Roma Smart City Awards' premia il presidente Walter Mauriello

Il Presidente nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il costante impegno nel promuovere una cittadinanza attiva e una visione di progresso equa e sostenibile. Ieri, presso l’hotel Building di Roma, durante la prima edizione dei Roma Smart City Awards, organizzata dalla Smart People FLM Communications, con il patrocinio del Comune di Roma e in collaborazione con il Dipartimento Trasformazione Digitale, Mauriello, ha ricevuto un premio per ''il suo contributo straordinario, esempio di eccellenza e passione, nel campo dell’innovazione sostenibile e della partecipazione di cittadinanza attiva''. All’evento ha partecipato una delegazione di dirigenti di primo livello di Meritocrazia Italia.

Con 257 comunicati, 153 articoli di approfondimento, decine di proposte di legge, trasmissioni settimanali con le quali si è dato voce a cittadini comuni e Istituzioni, tavoli di confronto, attività di raccolta di istanze sui territori, confronto quotidiano, 40.000 iscritti e quasi 100 dirigenti, Meritocrazia ha tentato, anche per il 2024, di fare la propria parte, in continuità con l’opera già intra-presa più di sei anni fa. Ha continuato a credere in un cambiamento culturale che parte dal basso, dal contributo dei cittadini comuni, che non hanno altra ambizione che quella di conquistare un presente e un futuro migliore per tutti, senza desiderio di emergere nelle individualità e conquistare consenso in sede elettorale.

Tra i momenti più significativi dell’evento, la rappresentazione teatrale dedicata a Marie Curie ha ricordato a tutti che l’innovazione nasce dal coraggio e dalla passione di chi osa immaginare un futuro diverso. Proprio come la scienziata che ha aperto la strada a generazioni di innovatori, Meritocrazia Italia si impegna a essere un punto di riferimento per chi sceglie di costruire, e non solo di osservare. Per ricavare, come insegnava lei, il meglio dalle difficoltà. Meritocrazia Italia si impegna a continuare a promuovere progetti, idee e iniziative volte a trasformare il Paese, favorendo il progresso ma sempre mettendo la Persona al centro di ogni soluzione.

''Questo premio, per il quale ringrazio, ha un significato speciale", ha detto Mauriello "è il riconoscimento del valore della cittadinanza attiva. C’è un gruppo di persone che ha scelto di non fermarsi agli slogan, ma va oltre. Studia, ricerca, propone, con costanza, altruismo e passione. Ci ispira la convinzione che non bisogna mai seguire le masse, ma imparare ad avere una visione più ampia. Dedico questo premio a Meritocrazia Italia e a tutti i miei dirigenti, per quello che fanno tutti i giorni".