Migranti: Piantedosi, 'azzerati arrivi irregolari da Costa d'Avorio'

''A questo lavoro abbiamo affiancato, più di recente, una dimensione regionale più ampia, che coinvolge anche Paesi strategici come Turchia e Qatar in specifiche iniziative di contrasto al traffico di migranti. Un esempio particolarmente significativo è rappresentato inoltre dalla Costa d’Avorio, Paese dal quale gli arrivi irregolari in Italia sono stati sostanzialmente azzerati grazie a un’azione bilaterale incisiva, culminata con la realizzazione del posto di frontiera di Dooba, al confine con la Liberia, nell’ambito di un progetto finanziato dal ministero dell’Interno con la collaborazione dell’Oim''. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla XVIII Conferenza Ambasciatrici e ambasciatori sul tema 'La sfida migratoria quale priorità internazionale'.