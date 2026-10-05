"L'immigrazione può essere gestita senza condizioni disumane". Richard Gere lancia un appello sul tema dell'immigrazione e punta il dito contro l'Italia. Matteo Salvini respinge le critiche al mittente: "Caro radical chic che vive nel lusso, evita di dare lezioni non richieste agli Italiani", dice il vicepremier e leader della Lega.

"L'immigrazione può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo e senza trattare i diritti umani come ostacoli"., dice la star di Hollywoord in un video appello con cui si schiera al fianco di ActionAid e richiama l'attenzione, non solo sull’inefficacia di politiche migratorie fondate sulla detenzione, sulla deportazione e sull’esternalizzazione del controllo delle frontiere, ma anche sulle conseguenze concrete che queste politiche producono sui diritti e sulla dignità delle persone. "La paura sta sostituendo la compassione. Le persone vengono ridotte a numeri, problemi o minacce", afferma Richard Gere nel video. "La detenzione, la deportazione e l'invio di persone oltre i confini europei vengono sempre più presentati come soluzioni normali", continua Gere. "In Italia, questa direzione si vede nel crescente ricorso ai centri di detenzione e al modello sviluppato con l'Albania, che sposta il controllo della migrazione oltre i confini dell’Unione europea e lontano dal controllo dell’opinione pubblica. Ciò che accade lì potrebbe diventare un modello per il modo in cui l’Europa gestirà la migrazione in futuro".

Salvini replica sui social con un messaggio in cui ricorda il caso Open Arms, in cui Gere - difensore della causa delle ong - avrebbe dovuto testimoniare nel processo a carico dell'ex ministro dell'Interno. "Richard Gere, il ricco signore che doveva testimoniare contro di me per mandarmi in galera perché avevo chiuso i porti ai clandestini, torna ad attaccare l’Italia e gli Italiani. Siamo razzisti perché non accogliamo tutti gli immigrati che lui vorrebbe? Caro radical chic che vive nel lusso, continua a fare l’attore (peraltro bravo) ma evita di dare lezioni non richieste agli Italiani", dice Salvini.