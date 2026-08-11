"Invitiamo gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi tedesche delle Ong tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi". Così il ministro Matteo Salvini a margine della presentazione di lavori Rfi a Roma. "Se dai la bandiera del tuo Paese ad una nave te ne fai carico. Prima di rimandarci indietro anche una sola persona, tolgano la bandiera tedesca a queste Ong che sostanzialmente fanno trasporto di esseri umani dal Nord Africa all'Italia. Fatto questo, riparleremo di tutto". Salvini ha aggiunto: "Lo stesso vale per la Spagna. Lezioni da Madrid o da Berlino noi non ne prendiamo, prima sistemassero i problemi in Spagna e in Germania e poi parliamo del resto".