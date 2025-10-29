Nasce il Consiglio per l’Educazione alla Sicurezza Nazionale: un’alleanza tra istituzioni, imprese e ricerca

Al vertice il prefetto Frattasi, segretario generale Valerio De Luca, Mario Caligiuri al comitato scientifico. Nel board Descalzi (Eni), Cattaneo (Enel), Labriola (Tim), Monti (Edison), Padoan (UniCredit), Parzani (Borsa Italiana), Savona (Consob), Scannapieco (Cdp) e Massolo (Mundys)
È stato presentato nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica, a Palazzo Giustiniani, il Consiglio per l’Educazione alla Sicurezza Nazionale (Cesn), nuovo organismo nato nell’ambito dell’accordo tra la Fondazione Aises – Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi” e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). L’iniziativa segna un passo importante nella costruzione di una cultura diffusa della sicurezza nazionale, con particolare attenzione alla cybersicurezza, alla protezione delle infrastrutture critiche e alla resilienza cognitiva di cittadini e istituzioni.
Educare alla sicurezza come leva di pace
Nel suo intervento, il prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e presidente del Cesn, ha sottolineato il nesso tra educazione e stabilità civile: "Educare alla sicurezza nazionale significa alimentare la pace: l’educazione genera cultura e la cultura rifiuta la guerra. È per questo che l’educazione alla sicurezza è uno dei pilastri essenziali della nostra convivenza civile".
Formazione e resilienza nell’era digitale
Il segretario generale Valerio De Luca, presidente della Fondazione Aises e direttore della Spes Academy, ha richiamato il ruolo dell’educazione come strumento di difesa democratica: "Nell’epoca della rivoluzione digitale, l’educazione non può più limitarsi a trasmettere competenze: deve diventare una strategia di difesa democratica. Solo così potremo formare cittadini consapevoli e resilienti, capaci di difendere i pilastri della democrazia". De Luca ha poi evidenziato la centralità dell’intelligenza artificiale, definendola "un ambiente cognitivo onnipresente: non solo supporta, ma orienta; non solo assiste, ma sostituisce. In questo nuovo ecosistema, la mente è il teatro privilegiato della competizione strategica".
Un report indipendente su educazione, tecnologia e sicurezza
Il professor Mario Caligiuri, coordinatore del comitato scientifico del Cesn, docente dell’Università della Calabria e presidente di Socint, ha descritto la missione scientifica del nuovo organismo: "Il nostro compito è elaborare teorie e pratiche educative orientate alla sicurezza nazionale, che oggi rappresenta il fattore centrale per realizzare la democrazia. Occorre unire Nord e Sud Italia e coinvolgere famiglie, scuole e università, ma anche social, televisioni e intelligenza artificiale".
Tra le prime attività del Cesn, Caligiuri ha annunciato la realizzazione di un report indipendente e periodico, fondato su basi scientifiche, per analizzare il rapporto tra educazione, tecnologia e sicurezza. Il documento valuterà i livelli di alfabetizzazione digitale e mediatica lungo tutto l’arco della vita, mapperà la resilienza cognitiva di cittadini e istituzioni e formulerà raccomandazioni di policy basate su dataset aperti, in linea con le strategie europee.
Un network tra istituzioni e imprese strategiche
Il Cesn si configura come un punto di incontro nazionale tra il mondo della ricerca, le istituzioni pubbliche e il sistema produttivo. Ne fanno parte figure di primo piano dell’industria, della finanza e della governance italiana: Claudio Descalzi (Eni), Flavio Cattaneo (Enel Group), Pietro Labriola (Tim), Nicola Monti (Edison), Pier Carlo Padoan (UniCredit), Claudia Parzani (Borsa Italiana), Paolo Savona (Consob), Dario Scannapieco (Cassa Depositi e Prestiti) e Giampiero Massolo (Mundys). Un mosaico di esperienze che intreccia energia, finanza, comunicazioni e governance, settori ormai imprescindibili per la sicurezza nazionale e digitale di un Paese sempre più interconnesso.