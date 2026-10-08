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Nuova legge elettorale, Meloni: "Risposta a chi sperava in centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere"

La premier dopo il via libera definitivo della Camera: "Regole pensate per stabilità e coerenza parlamentare di qualunque governo"

Giorgia Meloni - (Afp)
Giorgia Meloni - (Afp)
08 ottobre 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con l’approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e - di nuovo - il proprio parlamentare". Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'approvazione definitiva della legge elettorale alla Camera.

"Il centrodestra reintroduce il voto di preferenza, che mancava da oltre trent’anni, restituendo ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta", ha scritto ancora la premier. "Allo stesso tempo - ha proseguito - introduciamo regole pensate per favorire la stabilità e la coerenza parlamentare di qualunque governo, indipendentemente dal suo colore politico. Perché chi vince le elezioni deve poter governare, e chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. Introduciamo anche il voto fuori sede per studenti, lavoratori e caregiver familiari, nei casi previsti dalla legge: una risposta concreta a una richiesta avanzata da tanti cittadini, soprattutto giovani, che vivono lontano dal proprio Comune di residenza. Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani".

"E a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così", ha aggiunto la premier dopo il sì alla riforma ottenuto con voto segreto.

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