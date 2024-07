La Lega e Fratelli d'Italia bocciano la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo show viene criticato aspramente da Matteo Salvini, che apre la giornata con un post su X. "Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi'', scrive il leader della Lega postando l'immagine della rappresentazione dell'Ultima cena uno dei quadri omaggiati e rivisitati nella cerimonia di apertura dei Giochi, e mettendola a confronto con il dipinto di Leonardo Da Vinci.

"Più che esaltare un tramonto parigino, l’inaugurazione delle Olimpiadi ha offerto, tra immagini kitsch e inaccettabili performance, il tramonto dell'Occidente. Che bisogno ci fosse mettere al centro della manifestazione immagini blasfeme anziché gli atleti, non e’ dato di sapere. Certo è che non ricordiamo un’inaugurazione delle Olimpiadi così poco coinvolgente ed emozionante e così miseramente relegata a blasfemo avanspettacolo", fa eco su Facebook Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

"Anche all'inaugurazione dei Giochi la Francia di Macron e Melènchon è riuscita a dare il peggio di sè: prima la rappresentazione in chiave drag queen dell'ultima cena che prende in giro miliardi di cristiani nel mondo, poi i capi di Stato lasciati sotto la pioggia. La Francia di oggi sembra in mano a filo islamici che non hanno nulla delle loro radici. E offende quella laicità che impone il rispetto per ogni religione", dice il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

"Parigi '24: quella cerimonia che fa vergognare la Francia e l'Europa", il tweet del presidente dei senatori di FdI Lucio Malan. "Che ci faceva il vitello d'oro, emblema dell'idolatria e della blasfema disobbedienza alla cerimonia di Paris2024? In realtà era coerente con tutto il resto. Le Olimpiadi sono state solo un pretesto, tant’è vero che gli atleti erano messi al margine. Al centro c'era ben altro", scrive Malan.

"Vergognoso trattamento a Sergio Mattarella all’orrenda cerimonia inaugurale della Olimpiadi: sotto la pioggia, riparato solo da un poncho di plastica mentre il 46enne Macron era ben riparato. Quando si dice l’ospitalità!", si legge in un altro post.

"Tutto meno che una cerimonia inaugurale di Olimpiadi sportive con tanto di sgarbo al nostro Presidente Mattarella, lasciato sotto la pioggia. Tra tanto glamour, piume e lustrini non abbiamo potuto fare a meno di notare che ad aprire la sfilata delle squadre c’era proprio quella dei rifugiati", afferma la deputata della Lega Simonetta Matone. "Quegli stessi rifugiati che la Francia respinge duramente ai confini quando dall’Italia cercano di entrare nel loro Paese, che tanto cercano oggi di far passare come ospitale. No alle strumentalizzazioni, siamo stufi di essere presi in giro".