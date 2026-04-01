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Piantedosi, Claudia Conte: “Non posso negare la nostra relazione”

La giornalista interviene in un podcast di Money.it e a domanda di Marco Gaetani precisa: “Sono molto riservata nella mia vita privata”

Claudia Conte, Matteo Piantedosi - Fotogramma/IPA
Claudia Conte, Matteo Piantedosi - Fotogramma/IPA
01 aprile 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Claudia Conte, giornalista e organizzatrice di eventi, interviene per la prima volta in modo esplicito sulle voci che circolano su un suo presunto legame con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Lo fa nelle battute finali di un’intervista video rilasciata a Money.it, per la serie “Money Talks” condotta dal podcaster Marco Gaetani, nella quale affronta anche il tema della propria vita privata.

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Alla domanda diretta – "Si parla di una tua relazione col Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. È vero o non è vero?" – Conte inizialmente appare sorpresa, per poi rispondere in modo sintetico: "È una cosa che non posso negare, però sono molto riservata nella mia vita privata".

Poi chiede a Gaetani: “Tu sei fidanzato?”, e alla risposta negativa, chiede di passare “alla prossima domanda”. Il conduttore prova a insistere: “Non vogliamo approfondire oltre?”, Conte replica: “No, magari in una prossima occasione se…”, e l’intervista torna rapidamente su altri argomenti.

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relazione ministro dell'Interno vita privata
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