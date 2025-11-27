circle x black
Piazzapulita, Sachs ospite stasera e Calenda attacca

Il leader di Azione punge Formigli su X

27 novembre 2025 | 15.44
Redazione Adnkronos
A Piazzapulita stasera torna ospite Jeffrey Sachs e Carlo Calenda attacca. L'economista americano è tra gli ospiti del programma che Corrado Formigli conduce su La7. Sachs è stato nello studio di Piazzapulita poche settimane fa ed è stato protagonista di uno scontro con Calenda. Il leader di Azione ha contrastato le affermazioni di Sachs sull'Ucraina, sulla Russia e sul rapporto tra Mosca e l'Europa.

"Ancora con Sachs, Corrado Formigli? Mamma mia. E ogni giovedì dobbiamo anche sorbirci un pippozzo sulla difesa della democrazia e della libertà di stampa, in apertura", dice Calenda in un post su X. "Seconda parte riservata ai propagandisti di Putin. E se per caso qualcuno gli risponde allora lo si cancella dalla trasmissione. Avanti così", aggiunge facendo riferimento alla trasmissione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
