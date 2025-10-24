circle x black
Politica, Terracciano (Uniroma), 'IA fattore di sviluppo se usata correttamente'

24 ottobre 2025 | 14.25
Redazione Adnkronos
"Le intelligenze artificiali nel contesto della deglobalizzazione rappresentano un fenomeno economico, ma anche politico, dal momento che riguarda il confronto tra le spinte verso una sorta di  autarchia economica, che poi si può trasformare in autarchia culturale e quindi sociale. L'intelligenza artificiale può essere sicuramente un fattore di sviluppo e di accompagnamento, ma solo se usata in modo corretto". Lo spiega  Gennaro Terracciano, professore di Diritto amministrativo all'università degli studi di Roma 4 Foro Italico, partecipando alla conferenza stampa inaugurale del VII Congresso Nazionale di 'Meritocrazia Italia', a Roma.

