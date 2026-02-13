Progetto Civico approda ad Anguillara Sabazia, Cardone ufficializza adesione

Progetto Civico Italia continua ad espandersi e arriva nel comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Ad annunciarlo è Michele Cardone, consigliere comunale, che ha ufficializzato l’adesione alla rete riformista e popolare animata da amministratori locali in tutto il Paese e coordinata da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. “Scegliere da che parte stare è l’unico modo per distinguerci. La politica fatta da chi non perde di vista i problemi quotidiani di cittadini e imprese può invertire la rotta, partendo dai territori per cambiare il Paese”, dice Cardone, protagonista dell'ultima tornata elettorale dove sfiorò la vittoria al ballottaggio per il ruolo di sindaco per soli 42 voti.

“Ho osservato a lungo la nascita di questo progetto. Nei suoi valori civici -osserva Cardone- ho ritrovato il mio modo di intendere la politica. In Alessandro Onorato, nel coordinatore regionale Antonio Taurelli e in quello provinciale Davide Santonastaso. Ho incontrato amministratori che si battono quotidianamente per i propri territori con energia, passione e concretezza”. L’obiettivo è chiaro: combattere l'astensionismo e riportare i cittadini al centro della macchina amministrativa. “Il comprensorio del Lago di Bracciano è un luogo splendido che attende ancora il suo pieno riscatto. Sport, cultura e tutela ambientale -conclude- devono diventare i pilastri su cui le nostre imprese possano fare rete per produrre eccellenza”.