circle x black
Cerca nel sito
 

Progetto Civico approda ad Anguillara Sabazia, Cardone ufficializza adesione

Michele Cardone
Michele Cardone
13 febbraio 2026 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Progetto Civico Italia continua ad espandersi e arriva nel comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Ad annunciarlo è Michele Cardone, consigliere comunale, che ha ufficializzato l’adesione alla rete riformista e popolare animata da amministratori locali in tutto il Paese e coordinata da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. “Scegliere da che parte stare è l’unico modo per distinguerci. La politica fatta da chi non perde di vista i problemi quotidiani di cittadini e imprese può invertire la rotta, partendo dai territori per cambiare il Paese”, dice Cardone, protagonista dell'ultima tornata elettorale dove sfiorò la vittoria al ballottaggio per il ruolo di sindaco per soli 42 voti.

“Ho osservato a lungo la nascita di questo progetto. Nei suoi valori civici -osserva Cardone- ho ritrovato il mio modo di intendere la politica. In Alessandro Onorato, nel coordinatore regionale Antonio Taurelli e in quello provinciale Davide Santonastaso. Ho incontrato amministratori che si battono quotidianamente per i propri territori con energia, passione e concretezza”. L’obiettivo è chiaro: combattere l'astensionismo e riportare i cittadini al centro della macchina amministrativa. “Il comprensorio del Lago di Bracciano è un luogo splendido che attende ancora il suo pieno riscatto. Sport, cultura e tutela ambientale -conclude- devono diventare i pilastri su cui le nostre imprese possano fare rete per produrre eccellenza”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Centrosinistra Progetto civico Anguillara Sabazia Onorato
Vedi anche
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza