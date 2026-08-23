I retroscena su una candidatura di Sigfrido Ranucci con Avs sono "totalmente inventati. Abbiamo invitato Ranucci a presentare il suo libro. Non penso sia un reato. Nel corso della festa ogni giorno ci sono presentazioni di libri. Non c'è motivo per cui uno debba pensare una cosa del genere". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, smentisce all'Adnkronos le indiscrezioni giornalistiche su una possibile candidatura di Sigfrido Ranucci alle prossime elezioni politiche, alimentate anche dalla partecipazione del conduttore di Report alla festa di Avs "Terra!", in programma a Roma a settembre.

"Non stiamo parlando di alcuna candidatura, pensiamo al programma. Stiamo sollecitando i nostri alleati a costruire questo programma perché avere altri 5 anni di questa destra feroce sarebbe imperdonabile. Figuriamoci se ci mettiamo a fare le candidature..." sottolinea Bonelli. "Lo dico in maniera perentoria: quanto scritto sui giornali è totalmente inventato", conclude.