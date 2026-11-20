Circa 173 mila euro. A tanto ammonta l'imponibile dichiarato al fisco per il 2026 da Giorgia Meloni. Secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, pubblicata sul sito della Camera, la premier ha 'guadagnato' per l'esattezza 172mila 896 euro nell'anno di imposta 2025. Lo 'stipendio' della leader di Fratelli d'Italia è, dunque, diminuito di circa 6 mila euro (5 mila 475 euro) rispetto a quello percepito l'anno scorso, pari a 178 mila 371 euro (anno d’imposta 2024). Carte alla mano, tra i leader del centrodestra Meloni viene superata dagli alleati Maurizio Lupi (che si colloca al primo posto nel redditometro della maggioranza) e Antonio Tajani, saldo al secondo posto. Il presidente di Noi moderati, infatti, guida la classifica con 209 mila 351 euro, e batte di qualche decina di migliaia di euro il numero uno di Fi, che ha denunciato 185 mila 181 euro. Tajani ha presentato la sua dichiarazione dei redditi il 30 settembre, mentre il suo alleato Lupi il 14 dello stesso mese. Manca ancora all'appello il segretario della Lega Matteo Salvini.

Nel campo largo, invece, il 'redditometro' incorona al primo posto Giuseppe Conte con un imponibile di 117mila 221 euro. Il leader M5S batte Elly Sclein che nell'anno in corso ha 'guadagnato' 98mila 471 euro. Con i 101mila 51 euro dichiarati all'Agenzia delle entrate per l'anno fiscale 2025, Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde e deputato alla Camera di Alleanza verdi e sinistra, si accomoda al secondo posto dietro l'ex premier alla guida dei pentastellati.La numero uno del Pd è seguita a ruota dal co-leader di Avs e segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni con i suoi 94mila 871 euro.

Bruno Tabacci, che dovrebbe 'prestare' il simbolo del suo Centro democratico a Più uno di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, arriva a 119mila euro. Carlo Calenda, che però vuole rimanere fuori dai giochi del campo largo ha percepito, invece, 114mila 7 euro.