Il no in vantaggio a un mese dal referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Il sondaggio Ixe con le intenzioni di voto oggi 23 febbraio in vista della consultazione delinea il quadro caratterizzato dal sorpasso. Il no è collocato tra il 51,3% e il 54,3% mentre il sì è nella finestra 45,7%-48,7%. Il dato ribalta gli equilibri rispetto al sondaggio di novembre, quando avanti era il Sì. Il

Il sondaggio di gennaio, diffuso da Ixé, delineava un pareggio. L’affluenza, secondo il rilevamento, si attesta al 46%. Gli indecisi rappresentano il 40% del campione e costituiscono il vero ago della bilancia.