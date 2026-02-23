circle x black
Cerca nel sito
 

Referendum giustizia, il no sorpassa ed è in vantaggio: il sondaggio

A un mese dal voto

Un'aula di tribunale
Un'aula di tribunale
23 febbraio 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il no in vantaggio a un mese dal referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Il sondaggio Ixe con le intenzioni di voto oggi 23 febbraio in vista della consultazione delinea il quadro caratterizzato dal sorpasso. Il no è collocato tra il 51,3% e il 54,3% mentre il sì è nella finestra 45,7%-48,7%. Il dato ribalta gli equilibri rispetto al sondaggio di novembre, quando avanti era il Sì. Il

Il sondaggio di gennaio, diffuso da Ixé, delineava un pareggio. L’affluenza, secondo il rilevamento, si attesta al 46%. Gli indecisi rappresentano il 40% del campione e costituiscono il vero ago della bilancia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
referendum giustizia referendum giustizia sondaggio politica news referendum giustizia news
Vedi anche
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza