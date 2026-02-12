circle x black
**Referendum: Pd, 'post rimosso, nessuna intenzione strumentalizzare Olimpiadi'**

12 febbraio 2026 | 01.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il post pubblicato qualche ora fa dall’account del Partito democratico utilizzava l’immagine di un evento sportivo che aveva avuto grande seguito, con un linguaggio comunicativo, quello del meme, che per sua natura funziona grazie alla sua semplicità e si inserisce in un contesto ironico. Non vi era nessuna intenzione di coinvolgere direttamente gli atleti nella campagna referendaria, di attribuire loro una posizione politica, né di strumentalizzare in alcun modo le loro prestazioni sportive, delle quali siamo, come tutti, orgogliosi". Si legge in una nota del Pd sul video per il no al referendum sulla giustizia che utilizzava le immagini degli olimpionici di curling.

"Appena abbiamo appreso della richiesta avanzata da Amos Mosaner e da Stefania Costantini, dispiaciuti che il post possa essersi prestato a fraintendimenti, è stato rimosso immediatamente", conclude la nota.

