circle x black
Cerca nel sito
 

Schlein a Pesaro attacca il centrodestra: "Parlano tanto della famiglia tradizionale e nessuno di loro ce l'ha"

La segretaria Pd sul palco con il candidato di centrosinistra per la presidenza della regione Marche Matteo Ricci

Elly Schlein - Ipa
Elly Schlein - Ipa
17 settembre 2025 | 20.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mentre la premier Giorgia Meloni è sul palco del comizio del centrodestra ad Ancona, in vista delle regionali marchigiane del 28 e 29 settembre, Elly Schlein è a Pesaro con il candidato di centrosinistra Matteo Ricci. "Queste elezioni le vincerà chi porterà più gente al voto. La differenza qui non la facciamo noi che siamo con Matteo, ma la fate voi cittadini. Andiamo a vincere insieme", ha detto. "Sappiamo che c’è un potere di condizionamento forte, ma se con Matteo vinciamo saremo a disposizione di tutti, anche di chi ha votato Acquaroli. Siate liberi anche perché nel segreto dell’urna non vi vedono”". E poi ha aggiunto che "siamo qui a portare un messaggio di unità del Pd e della coalizione che è la stessa qui come in tutte le regioni al voto".

Poi l'attacco al centrodestra sui temi della famiglia, della sanità e dei salati. "Parlano tanto di famiglia tradizionale e poi nessuno di loro ce l’ha, suggerirei cautela…", è il commento di Elly Schlein. Poi ha attaccato Giorgia Meloni sui tagli sulla sanità: "Quando lei era ministra nel governo Berlusconi e mettevano tetti sul personale negli ospedali, io stavo ancora all'università".

E sui salari la segretaria del Partito Democratico ha spiegato: "Ho letto che Meloni ad Ancona dice che ci vuole coraggio a parlare di salario minimo oggi" dopo che si è stati al governo. "Io le dico - ha aggiunto - che ci vuole coraggio a non farlo oggi il salario minimo. In tre anni non hanno fatto nulla per alzare i salari, vergogna".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pd elly schlein marche ricci marche elezioni
Vedi anche
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza