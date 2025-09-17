Mentre la premier Giorgia Meloni è sul palco del comizio del centrodestra ad Ancona, in vista delle regionali marchigiane del 28 e 29 settembre, Elly Schlein è a Pesaro con il candidato di centrosinistra Matteo Ricci. "Queste elezioni le vincerà chi porterà più gente al voto. La differenza qui non la facciamo noi che siamo con Matteo, ma la fate voi cittadini. Andiamo a vincere insieme", ha detto. "Sappiamo che c’è un potere di condizionamento forte, ma se con Matteo vinciamo saremo a disposizione di tutti, anche di chi ha votato Acquaroli. Siate liberi anche perché nel segreto dell’urna non vi vedono”". E poi ha aggiunto che "siamo qui a portare un messaggio di unità del Pd e della coalizione che è la stessa qui come in tutte le regioni al voto".

Poi l'attacco al centrodestra sui temi della famiglia, della sanità e dei salati. "Parlano tanto di famiglia tradizionale e poi nessuno di loro ce l’ha, suggerirei cautela…", è il commento di Elly Schlein. Poi ha attaccato Giorgia Meloni sui tagli sulla sanità: "Quando lei era ministra nel governo Berlusconi e mettevano tetti sul personale negli ospedali, io stavo ancora all'università".

E sui salari la segretaria del Partito Democratico ha spiegato: "Ho letto che Meloni ad Ancona dice che ci vuole coraggio a parlare di salario minimo oggi" dopo che si è stati al governo. "Io le dico - ha aggiunto - che ci vuole coraggio a non farlo oggi il salario minimo. In tre anni non hanno fatto nulla per alzare i salari, vergogna".