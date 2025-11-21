circle x black
Cerca nel sito
 

Regionali Puglia, Decaro: "Non vi prometterò nulla che non sia realizzabile"

Il candidato dei Progressisti chiude la campagna elettorale: "Non abbiamo già vinto, elezioni non si vincono con sondaggi"

Il comizio di Decaro a Bari - Adnkronos
Il comizio di Decaro a Bari - Adnkronos
21 novembre 2025 | 21.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Qualcuno mi dice 'Antonio abbiamo già vinto': non è cosi'.Pensare di avere già vinto è il modo migliore per perdere. Le elezioni non si vincono con i sondaggi ma andando strada per strada e casa per casa". Così Antonio Decaro, candidato dei Progressisti alla presidenza della Regione Puglia parlando al Palamartino di Bari al comizio finale prima del voto di domenica e lunedì.

"Mai nemici, solo avversari. Ringrazio Luigi Lobuono che è una brava persona, per il rispetto e il garbo. Poi ci sono gli altri. Non tratterò come nemici né i ministri del governo, che aspetto qui per lavorare insieme, né l'opposizione in Consiglio regionale". Questa una delle "quattro promesse", come l'ha presentata lui stesso, fatte sul palco del Palamartino.

"Ho preparato una bella lista", ha aggiunto. "Sono quattro. La prima è che non vi prometterò nulla che non sia realizzabile. I numeri sono una cosa seria", ha proseguito Decaro. "Io sono un ingegnere, mi hanno sempre insegnato ad avere rispetto dei numeri. Quindi la prima cosa che vi prometto è serietà e realismo. È meno affascinante, lo so, ma più onesto. Sono stato sempre tra la gente, e quando guardi negli occhi una madre che ha paura che il proprio figlio si allontani dalla propria terra, o un operaio che teme di perdere il lavoro, non ce l’hai il coraggio di illuderli. Non ce la fai a tradire le loro speranze con gli annunci da televendita", ha detto ancora.

"L'autonomia differenziata è un modo della Lega Nord di dividere il Paese, ha poi ha detto Antonio Decaro, che ha aggiunto: "In questi giorni ho sentito promettere di tutto. Letizia Moratti assessore alla sanità. E poi 200mila nuovi posti di lavoro. Lo sapete quanti sono in Puglia i disoccupati? Sono 160mila. Quindi non solo ci promettono la piena occupazione, ma vi danno in omaggio 40mila posti in più. Amici del centrodestra, ve lo dico con affetto: questa è una campagna elettorale, non è il Black Friday".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elezioni regionali puglia elezioni regionali elezioni regionali 2025 antonio decaro
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza