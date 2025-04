Regionali, Rotondi a Fi: "La lista Dc ci sarà, la cultura democristiana è ancora riferimento"

"La Dc ci sarà, se al centrodestra non serve, a perdere siamo bravi anche da soli". Così Gianfranco Rotondi, presidente della Dc, conferma la presenza elettorale della Dc alle elezioni regionali in Campania, anche nel caso in cui il centrodestra dovesse scegliere, come proposto ieri da Forza Italia, di farlo con sole tre liste.

Rotondi commenta all'Adnkronos che "la proposta azzurra è irricevibile. Ho risposto a Forza Italia che non se ne parla nemmeno, né in Campania, né in altre regioni". "Alla fine si è voluta sopprimere la storica gamba democristiana del centrodestra, profittando di rivalità e gelosie dei piccoli partiti che la rappresentano. Magari l'operazione è riuscita ma non sarà un affare per il centrodestra".

Perché? "La cultura democristiana è il riferimento della classe dirigente di questo Paese, orienta più voti di quanti ne conseguono i piccoli partiti democristiani rimasti in campo, ma la nostra presenza è un richiamo di attenzione a cui non a caso il centrodestra non ha mai rinunciato", risponde.