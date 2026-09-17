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Rai, Roberto Sergio lascia la direzione generale il 30 settembre: "E' una mia scelta personale"

La data, spiega, "non coincide con mio pensionamento, che avverrà il 1 giugno 2027". E aggiunge: "Deciderò se proseguire mio impegno a guida San Marino Rtv"

Roberto Sergio - (Fotogramma/Ipa)
Roberto Sergio - (Fotogramma/Ipa)
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17 settembre 2026 | 16.19
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

"Come già noto, il prossimo 30 settembre concluderò anticipatamente, per mia scelta personale, il percorso professionale in Rai, dopo oltre ventidue anni trascorsi al servizio dell’Azienda in ruoli di crescente responsabilità". Così, in un post sul suo profilo Facebook, il direttore generale della Rai Roberto Sergio. "Desidero precisare che questa decisione non coincide con il mio pensionamento, come più volte erroneamente scritto da testate e blog, che avverrà successivamente, al 1 giugno 2027, ma rappresenta una scelta autonoma con la quale ho ritenuto di anticipare la conclusione della mia esperienza professionale in Rai".

"A valle delle determinazioni che il Consiglio di amministrazione della Rai assumerà nella riunione prevista a fine mese, valuterò, in piena e totale autonomia, il mio futuro professionale - scandisce Sergio -. Deciderò quindi se proseguire il mio impegno alla guida di San Marino Rtv, accompagnando il percorso di rilancio e sviluppo avviato in questi anni, oppure se considerare nuove sfide e opportunità professionali".

"Qualunque sarà la decisione, sarà assunta con la serenità e la libertà che derivano dalla conclusione di una lunga e importante stagione professionale e con lo stesso senso di responsabilità che ha sempre accompagnato le mie scelte", conclude Sergio.

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