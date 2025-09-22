circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, locali chiusi per Gaza anche nell'iperturistico rione Monti

(foto Adnkronos)
(foto Adnkronos)
22 settembre 2025 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non solo cortei. A Roma anche ristoranti e locali hanno scioperato per Gaza. Non solo al Pigneto e a Centocelle, anche a Monti, rione ad alto tasso turistico tra Colosseo, piazza Venezia e Santa Maria Maggiore c'è chi ha scelto di non alzare le serrande, e rinunciare a incassi non banali, per dire basta alla carneficina di Gaza. Tutto chiuso 'Ai tre scalini', bottiglieria in via Panisperna, solitamente con tavolini sold out e file di turisti e romani, di giorno e di sera. Serranda chiusa e sopra un avviso in italiano e inglese con tanto di bandiera palestinese stampata: ''Ai tre scalini aderirà allo sciopero generale per chiedere lo stop al genocidio. Riapriremo alle 18'', si legge. Stessa scelta, sempre sulla stessa via nel cuore della capitale, da parte di 'Sacripante', altro locale molto frequentato nel rione, che ha optato per un linguaggio più diretto. 'Blocchiamo tutto. Noi aderiamo allo sciopero. Oggi restiamo chiusi', è la scritta in stampatello che campeggia sul portone di legno, incorniciato da un verdissimo rincospermo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sciopero Gaza Roma Monti
Vedi anche
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza