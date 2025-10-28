La replica del professore alle domande a Otto e Mezzo: "Senso del potere molto forte con la destra, ma non vuol dire che democrazia sia a rischio"

"La destra può perdere voti solo se c'è veramente un'alternativa di governo, con un programma di governo con obiettivi precisi. Per ora vedo che è una scarsa alternativa, ed è questo l'aspetto per cui la destra guadagna voti...". Romano Prodi, ospite in studio di Lilli Gruber , ha risposto così alle domande sulla sinistra rivolte al professore nel corso di Otto e Mezzo. Dal fondatore dei dem, anche una frenata rispetto alle affermazioni della leader del Pd Elly Schlein, che aveva parlato di democrazia a rischio con la destra al governo.

Alla domanda su a chi la sinistra debba rivolgersi e a chi abbia voltato le spalle, la risposta è netta: "Posso? Secondo me all'Italia". Ma allora l'allarme democratico non c'entra nulla con Meloni? "Non esiste un problema di alternativa democratica in questo momento". Ma Gruber insiste: "C'è o non c'è un rischio democratico in Italia con questa destra-destra al potere?". Secca la replica di Prodi: "Quello che le ho detto è che c'è un senso del potere molto forte, questo non vuol dire che sia a rischio la democrazia".