circle x black
Cerca nel sito
 

Romano Prodi a Lilli Gruber: "Rischio democratico in Italia con Meloni? Non c'è"

La replica del professore alle domande a Otto e Mezzo: "Senso del potere molto forte con la destra, ma non vuol dire che democrazia sia a rischio"

Romano Prodi a Lilli Gruber:
28 ottobre 2025 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La destra può perdere voti solo se c'è veramente un'alternativa di governo, con un programma di governo con obiettivi precisi. Per ora vedo che è una scarsa alternativa, ed è questo l'aspetto per cui la destra guadagna voti...". Romano Prodi, ospite in studio di Lilli Gruber , ha risposto così alle domande sulla sinistra rivolte al professore nel corso di Otto e Mezzo. Dal fondatore dei dem, anche una frenata rispetto alle affermazioni della leader del Pd Elly Schlein, che aveva parlato di democrazia a rischio con la destra al governo.

Alla domanda su a chi la sinistra debba rivolgersi e a chi abbia voltato le spalle, la risposta è netta: "Posso? Secondo me all'Italia". Ma allora l'allarme democratico non c'entra nulla con Meloni? "Non esiste un problema di alternativa democratica in questo momento". Ma Gruber insiste: "C'è o non c'è un rischio democratico in Italia con questa destra-destra al potere?". Secca la replica di Prodi: "Quello che le ho detto è che c'è un senso del potere molto forte, questo non vuol dire che sia a rischio la democrazia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
romano prodi lilli gruber otto e mezzo prodi lilli gruber
Vedi anche
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza