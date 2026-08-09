Maria Pia Prodi, sorella dell’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, è morta ieri a Reggio Emilia. La donna, neuropsichiatra, aveva 100 anni. A dare l’annuncio la sorella Fosca, i fratelli Romano e Franco con Laura, le cognate Gisella, Sandra e Anna, tutti i nipoti e pronipoti, “grati per il grande affetto ricevuto”.

“Medico premuroso del corpo e delle anime, si è prodigata per pazienti e familiari riversando su tutti un grande amore” si legge sul manifesto funebre. Le esequie si svolgeranno domani partendo alle 8.30 dalla Casa Funeraria Reverberi di Via Terezin, 21 per la Chiesa parrocchiale di San Ruffino di Scandiano.