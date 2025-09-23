circle x black
San Francesco, ok della Camera al 4 ottobre festa nazionale: il testo passa al Senato

Nuova festività che si aggiunge alle dodici già previste

La fontana di San Francesco a Milano (Fotogramma/Ipa)
23 settembre 2025 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti la Camera ha approvato la legge che istituisce la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, di cui nel 2026 ricorrerà l'ottavo centenario della morte. Con il provvedimento viene introdotto un nuovo giorno festivo, il 4 ottobre, che si aggiunge ai dodici già previsti oltre le domeniche, con l'applicazione del relativo orario nei luoghi di lavoro e il divieto di compiere determinati atti giuridici e la corresponsione di trattamenti retributivi aggiuntivi e di specifiche maggiorazioni dei compensi previsti per il lavoro svolto nelle festività.

Obiettivo della legge, che ora passa all'esame del Senato, celebrare e promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà.

Tag
san francesco festa nazionale san francesco da quando san francesco festa nazionale da quando san francesco oggi news
