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Schlein-Meloni, botta e risposta a distanza. La dem elenca "10 flop del governo" e la premier ribatte: "Dieci falsità"

La segretaria del Pd interviene alla Direzione dem al Nazareno. La premier replica, a stretto giro, via social

Schlein e Meloni - Ipa
Schlein e Meloni - Ipa
02 ottobre 2026 | 14.26
Mara Montanari
LETTURA: 2 minuti

Botta e risposta a distanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria del Pd interviene alla Direzione dem al Nazareno. La premier replica, a stretto giro, via social.

L'elenco di Schlein per Meloni: "Ecco 10 cose vere"

Schlein nella sua relazione coglie l'occasione per rispondere alla presidente del Consiglio che a Bari, per le celebrazioni del governo più longevo della Repubblica, aveva ironizzato sulla incosistenza degli attacchi delle opposizioni e della segretaria dem. "Se non trovi argomenti veri per attaccarci, te li passo sottobanco", il sarcasmo di Meloni. Di qui la risposta di Schlein in Direzione: "Siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10 coi numeri alla mano perché i numeri sono testardi e non sono di sinistra".

Incalza la segretaria Pd: "Dicevate che avreste abbassato le tasse siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa provate a negare questo. Quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta quasi una persona su 10, quindi più di una persona su 10, quindi vuol dire che tra loro ci sono cure 1.300.000 bambini e ragazzi, quasi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lungo o perché non se lo possono permettere".

"Nel 2025 sono nati 355.000 bambini è il numero più basso dal dopoguerra così si ritrova questa Italia dopo quattro anni di governo sulla natalità la destra ha fatto molta retorica e pochissime politiche eppure i dati sono chiari non è la mancanza di valori a frenare le nascite è la precarietà del lavoro che colpisce soprattutto le donne i giovani soprattutto al sud di questo paese i redditi troppo bassi, le difficoltà ad accedere a una casa, la carenza di servizi di asili nido, la penalizzazione delle madri sul lavoro. Ecco quando la stabilità si trasforma in immobilismo vuol dire che i nodi vengono al pettine questi sono i nodi. Più tasse più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita questa è l'eredità che lasciano".

La replica di Meloni: "Dieci falsità"

La replica di Meloni arriva poco dopo via social: "Elly Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani". E chiude: "P.S. Ah, e ovviamente lo fa elencando dieci falsità".

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Pd Schlein Meloni governo tasse debito caro vita
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