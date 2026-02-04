Scontri Askatasuna, obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per due arrestati

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari. La Procura aveva chiesto la convalida dell'arresto e la misura in carcere

Obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per i due torinesi accusati di resistenza a pubblico ufficiale e arrestati a seguito dei disordini scoppiati nel corso della manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari all’esito dell’udienza di convalida. Per entrambi la Procura aveva chiesto la convalida dell’arresto e la misura in carcere.