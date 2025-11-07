Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, venerdì 7 novembre, al Quirinale il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas, universalmente noto come Abu Mazen. "Occorre procedere con grande concretezza per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di Gaza e verso la creazione di due Stati nella regione" ha detto il Capo dello Stato all'incontro in cui era presente il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli. "Questi obiettivi passano attraverso il disarmo di Hamas e il forte coinvolgimento dei Paesi arabi". "Bisogna fare presto - ha aggiunto Mattarella - per evitare che chi non vuole la pace, in entrambi gli schieramenti, possa riorganizzarsi. È indispensabile assecondare il piano di pace di Sharm el-Sheikh, mantenendo il rispetto del cessate il fuoco da ambo le parti".

Abu Mazen: "Hamas deve consegnare le armi"

L'Autorità nazionale palestinese è impegnata per la pace, la fine delle violenze e la convivenza pacifica con Israele. Lo ha ribadito il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas, durante l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Siamo contrari -ha assicurato- alla guerra, all’odio, al terrorismo. Vogliamo vivere in un nostro Stato accanto a Israele che abbiamo riconosciuto nell’'88 e nel '93, con gli accordi di Oslo, come Stato e come territorio, ora anche Israele deve riconoscere a sua volta il nostro Stato e il nostro territorio". Abbas ha quindi sottolineato che Hamas, movimento terroristico e illegale, deve consegnare le armi e non dovrà svolgere alcun ruolo in futuro, perché non crede alla pace. "Una volta che avremmo raggiunto la pace, parleremo con tutti i Paesi arabi -ha concluso il presidente della Palestina- perché riconoscano lo Stato di Israele".