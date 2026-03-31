circle x black
Cerca nel sito
 

Sigonella, Bobo Craxi: "Mio padre sentiva che la maggior parte degli italiani era con lui"

Il figlio dell'ex presidente del Consiglio e leader del Psi: "La crisi dell''85 fu una difesa della sovranità e del diritto internazionale, oggi è una cosa diversa, non un incidente diplomatico"

Bobo Craxi - Adnkronos
Bobo Craxi - Adnkronos
31 marzo 2026 | 20.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I rapporti allora tra Italia e Usa furono tesi e si raffreddarono per più di un mese. Il governo italiano dovette persino dimettersi. Ora mi pare che il bisticcio sia durato qualche ora...". Bobo Craxi ricorda quei giorni della crisi di Sigonella che videro protagonista il padre Bettino, leader del Psi, allora presidente del Consiglio, quando l'Italia si oppose agli Stati Uniti. Correva il 10 ottobre 1985 i rapporti tra i due storici alleati rischiarono di rompersi. Al centro della vicenda i quattro dirottatori palestinesi della nave Achille Lauro, l'omicidio a bordo di un ebreo americano e il ruolo del loro capo, Abu Abbas.

CTA

Lei aveva 21 anni, cosa le è rimasto impresso nella memoria di quei momenti? "Mio padre - risponde all'Adnkronos - aveva dalla sua le leggi internazionali e sentiva che la stragrande maggioranza degli italiani ne aveva approvato la condotta".

Bobo Craxi si sofferma sull'episodio di oggi: "Sigonella fu la difesa della sovranità nazionale e del diritto internazionale. Questo è una cosa diversa, non è un incidente diplomatico, ma un atto assolutamente legittimo di non coinvolgimento del nostro Paese in un conflitto che tutti quanti consideriamo sbagliato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sigonella crisi di Sigonella sovranità nazionale Craxi Bobo Craxi
Vedi anche
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video
Legge elettorale, da oggi al via l'iter dello Stabilicum: le novità, cosa cambia - Video
News to go
Dichiarazione dei redditi, cosa fare se la Certificazione Unica ancora non arriva
News to go
Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza