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Bosnia-Italia, oggi finale spareggio per il Mondiale - La diretta

Gli Azzurri vanno a caccia del pass per la Coppa del Mondo 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti

Tonali - Fotogramma/IPA
Tonali - Fotogramma/IPA
31 marzo 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia scende in campo nella finale dei playoff per il Mondiale 2026. Oggi, martedì 31 marzo, gli Azzurri sfidano la Bosnia a Zenica nell'ultimo atto degli spareggi, per conquistare un posto nel torneo in programma in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Calcio d'inizio alle 20:45.

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Dove vedere Bosnia-Italia? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai Uno. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di RaiPlay.

La nazionale che vince entrerà nel Girone B del Mondiale 2026, con Canada, Svizzera e Qatar.

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