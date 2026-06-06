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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia al 28,5% e Pd al 21%

Il sondaggio dell'Istituto Piepoli evidenzia i temi più importanti per gli italiani: energia e sanità al top

07 giugno 2026 | 00.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia al 28,5% seguito dal Pd al 21%. E' il duello tra il partito di Giorgia Meloni e quello guidato da Elly Schlein secondo il sondaggio dell'Istituto Piepoli sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni oggi. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe si attesta al 12,5%, Forza Italia all'8,5, Alleanza Verdi e Sinistra con il 7% supera la Lega di Matteo Salvini al 6%, seguita da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 4,5%. Italia Viva raccoglie il 3% e supera Azione al 2,5%. Più Europa e Noi Moderati all'1,5% insieme al Partito Libdem e Sud chiama Nord.

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Prezzo del carburante e della bolletta e sanità per gli italiani dovrebbero essere le priorità del Paese in questo momento, secondo il sondaggio. L'energia in testa per il 39%, seguita dalla sanità con il 37%. Per il 29% la priorità è invece la sicurezza, seguita da salari e stipendi per il 24%, per il 22% è l'occupazione mentre per il 16% è l'immigrazione.

In base al rilevamento, il 42% degli italiani dice di avere fiducia nell'Europa. Nel dettaglio l'8% dice di averne molta e il 34% abbastanza. Il 39% invece dichiara di averne poca e il 17% per nulla. Per quanto riguarda l'orientamento in base al voto: la fiducia nell'Ue tra chi vota centrodestra è il 37%, è del 62 per cento tra chi vota centrosinistra e il 45% tra gli elettori M5S.

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