Fratelli d'Italia in calo, il Pd sale. Le distanze tra i primi due partiti si riducono secondo il sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto, ad oggi, per il Tg La7. Fratelli d'Italia cede lo 0,3% e scende al 29,5%, mentre il Partito Democratico guadagna lo 0,3% e arriva al 22,7%. In discesa il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,4% e ora vale l'11,4%. In crescita Forza Italia, che guadagna lo 0,4% e si attesta all'8,7% staccando la Lega, che passa dall'8,4 all'8,5%. Passo indietro di Verdi e Sinistra, ora al 6,9%.

Seguono a distanza Azione (2,8%), Italia Viva (2,2%), +Europa (1,9%), Sud chiama Nord (1,2%), Noi Moderati (1,1%) e Pace Terra Dignità (1.1%).