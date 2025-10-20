circle x black
Cerca nel sito
 

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd crescono

Il rilevamento Swg per il Tg La7

Schede elettorali
Schede elettorali
20 ottobre 2025 | 20.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia e il Pd crescono, il Movimento 5 Stelle cala. Sono le novità del sondaggio Swg che oggi fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni il 20 ottobre 2025. Fratelli d'Italia è sempre più il primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana e arriva al 31%, mantenendo quasi inalterato il vantaggio sul Partito Democratico.

I dem della segretaria Elly Schlein crescono dello 0,3% e si attestano al 22,1%. Passo indietro per il M5S di Giuseppe Conte: il movimento cede lo 0,2% e scende al 13,2%. Arretra anche la Lega, che scivola dall'8,7% all'8,5%. Forza Italia, invece, sale dal 7,8% al 7,9%. Calano Verdi e Sinistra, ora al 6,6%. Più staccate Azione (2,9%), Italia Viva (2,3%), +Europa (1,8%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,7%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sondaggio politico sondaggio tg la7 sondaggio meloni
Vedi anche
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza