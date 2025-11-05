circle x black
Sondaggio politico: Fratelli d'Italia stabile al comando, su Forza Italia

L'ultima rilevazione dell'Istituto Noto per 'Porta a Porta'. Il dato sulle regionali

Giorgia Meloni - Fotogramma /Ipa
Giorgia Meloni - Fotogramma /Ipa
05 novembre 2025 | 16.55
Redazione Adnkronos
Fratelli d'Italia al 30,5% delle preferenze, stabile rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 23 ottobre. Questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio dell'Istituto Noto per 'Porta a Porta', in onda da questa sera su Raiuno. Stabili, secondo la rilevazione, anche il Pd al 23% e il M5s all’11.5%.

Forza Italia guadagna mezzo punto (+0,5) ed è al 9,5% mentre la Lega resta all'8%. Alleanza verdi e sinistra è al 6 % e cala dello 0,5% . Azione al 4 (+0,5%), Italia viva al 2,5% è stabile. Noi moderati rimane all’1,5%. Stabili anche +Europa e Udc, entrambi all’1%.

In generale, il centrodestra al 50,5% guadagna lo 0,5% mentre il campo largo al 44% lo perde (-0,5%). La stima sull’affluenza resta stabile al 56%.

Il dato sulle regionali

Alle prossime elezioni regionali, in Campania, il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, Roberto Fico, si pone al 52% dei consensi mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è al momento posizionato al 45%, emerge ancora dal sondaggio.

In Veneto, invece, sarebbe avanti il candidato del centrodestra, Alberto Stefani, con il 61% contro il 35% del candidato del centrosinistra e dei pentastellati, Giovanni Manildo. In Puglia, infine, il candidato del campo progressista, Antonio Decaro, sarebbe in vantaggio al 65% mentre il candidato del centrodestra, Luigi Lobuono, si attesterebbe al 33%.

