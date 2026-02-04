circle x black
Sondaggio politico, quanto vale il partito di Vannacci e chi perde voti

Il rilevamento YouTrend per Sky Tg24

Roberto Vannacci
04 febbraio 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia che alle elezioni politiche 2027 sarà in corsa con il suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Cosa cambia con l'entrata in scena della nuova formazione? Il sondaggio YouTrend, come evidenzia Sky Tg24, secondo le intenzioni di voto attribuisce a Vannacci un potenziale 4,2%, oltre la soglia di sbarramento nazionale.

La presenza di Futuro Nazionale cambierebbe gli equilibri? Il partito del generale toglierebbe consensi a Fratelli d’Italia (-1,1%) e Lega (-0,9%). Nel centrodestra, conseguenze ridotte per Forza Italia, che cederebbe solo lo 0,2%. Nessun effetto, in sostanza, su centristi e centrosinistra. A votare per Futuro Nazionale sarebbero anche elettori finora legati a partiti minori di ambito sovranista extraparlamentare. Vannacci potrebbe attrarre elettori tra gli attuali astenuti.

Tag
futuro nazionale partito vannacci vannacci lega
