Sondaggio politico, sale sia FdI che il Pd. Giù M5S, Forza Italia e Lega

È quanto emerge dal sondaggio di Only Numbers per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani

Giorgia Meloni ed Elly Schlein (Fotogramma)
Giorgia Meloni ed Elly Schlein (Fotogramma)
11 dicembre 2025 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia guadagna lo 0,8 % rispetto alla rilevazione dello scorso 24 novembre e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 23,5 % che guadagna un punto (+1%). È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani.

Il Movimento 5 Stelle, invece, cala dello 0,8% ed è al 10,5%. Forza Italia al 9,2%, cede lo 0,3% mentre la Lega all'8,8% perde lo 0,2%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4% (-0,3%). Azione è al 3,5% (+0,2%), Italia Viva al 2,7% cala dello 0,4%. Infine +Europa all’1,6% cresce dello 0,1%, mentre Noi Moderati sale dello 0,3% ed è all’1%..In generale, il Centrodestra è al 49,5% (+0,6%), mentre il centrosinistra al 31,5% cresce dello 0,8%. Il campo largo al 44,7% perde lo 0,4%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 47% (in crescita dello 0,4% rispetto all’ultima rilevazione).

