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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala e Pd cresce

Il rilevamento Swg per il Tg La7, passo indietro del M5S

Schede elettorali - (Fotogramma)
Schede elettorali - (Fotogramma)
04 maggio 2026 | 20.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia scende, il Pd cresce e le distanze al top si riducono secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto oggi, 4 maggio 2026, il caso di elezioni. Fratelli d'Italia, sempre primo partito, cede lo 0,3% e passa dal 29,1% al 28,8%. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni vede ridursi il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein guadagnano lo 0,2% e salgono al 21,8%. Perde terreno il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1% e ora vale il 12,4%. Forza Italia scende dal 7,7% al 7,5%, mentre Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2% e approdano al 6,9%. Passo indietro della Lega, che passa dal 6,2% al 6,1%.

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Più staccato, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è stabile al 3,6%. Seguono Azione di Carlo Calenda al 3,5% e Italia viva di Matteo Renzi al 2,5%. Quindi, +Europa all'1,6% e Noi Moderati all'1,2%. Le altre liste, nel complesso, valgono il 4,1%.

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sondaggio elezioni sondaggio meloni sondaggio pd
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