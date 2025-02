Standing ovation per Meloni alla convention dei conservatori americani- Video

Standing ovation per il videomessaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi al congresso dei conservatori americani a Washington. La premier ha parlato di Ucraina, sottolineando l'importanza degli Usa per una "pace giusta e duratura". "C'è una crescente consapevolezza in Europa che la sicurezza è ora la massima priorità" ha detto. "Non puoi difendere la tua libertà se non hai i mezzi o il coraggio per farlo. La felicità dipende dalla libertà e la libertà dipende dal coraggio. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo fermato le invasioni, conquistato le nostre indipendenze e rovesciato i dittatori".

"E lo abbiamo fatto insieme negli ultimi tre anni in Ucraina, dove un popolo orgoglioso combatte per la propria libertà contro un'aggressione brutale. E dobbiamo continuare oggi a lavorare insieme per una pace giusta e duratura. Una pace che può essere costruita solo con il contributo di tutti, ma soprattutto con forti leadership".

"I nostri avversari sperano che Trump si allontani da noi. Io lo conosco, e scommetto che dimostreremo che si sbagliano. Qualcuno può vedere l'Europa come distante, lontana. Io vi dico: non è così".