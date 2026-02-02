circle x black
Tolkien, Sangiuliano a Schlein: "Faccia ammenda, insultò e derise mostra sullo scrittore"

Le parole dell'ex ministro arrivano in risposta a quanto detto dalla segretaria Pd sul palco della Fondazione Feltrinelli: "Dobbiamo riprenderci Tolkien"

Gennaro Sangiuliano e Elly Schlein - Ipa
02 febbraio 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
"È davvero singolare che dopo aver insultato e deriso la mostra su Tolkien voluta quando ero ministro della Cultura, ora la segretaria del Pd Elly Schlein voglia trovare ispirazione nel grande scrittore britannico". Sono le parole di Gennaro Sangiuliano, giornalista e scrittore, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Campania. "Quella mostra, inaugurata da Giorgia Meloni, è stata un successo di pubblico straordinario, con una grande partecipazione di giovani. La dimensione universale di Tolkien era testimoniata dalla parete di tutte le sue traduzioni che ne hanno fatto un successo a tutte le latitudini. E anche dai giudizi lusinghieri sullo scrittore di Papa Francesco e l’ex presidente Usa, Barak Obama. Tolkien esalta i valori della comunità e della tradizione, dell’identità e dell’appartenenza. Era un fervente cattolico e bisogna accogliere chi ammette i proprio errori, ma la segretaria Pd cominci a fare ammenda per le tante critiche superficiali e banali che furono rivolte a quella mostra", ha aggiunto Sangiuliano.

Le parole dell'ex ministro arrivano in risposta a quanto detto da Elly Schlein ieri a Milano sul palco della Fondazione Feltrinelli: "Dobbiamo riprenderci Tolkien". Una sfida non da poco. L'autore del 'Signore degli anelli', si sa, è il prediletto in casa Meloni. "Giorgia è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell'anello", ha detto l'anno scorso Arianna chiudendo la Direzione di FdI. Mentre della passione di Giorgia per la Terra di mezzo nemmeno si discute.

