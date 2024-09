Ue, Decaro: "Fitto interlocutore affidabile, può fare bene in Europa"

"Politicamente sono anche contento della nomina di Fitto" perché "ci siamo scontrati" ma "non posso negare che nonostante le contraddizioni, le difficoltà, le fibrillazioni, gli scontri anche pubblici che abbiamo avuto sulla gestione del Pnrr alla fine è stato un interlocutore affidabile". Lo ha detto Antonio Decaro, eurodeputato dem, ex sindaco di Bari ed ex presidente Anci, interpellato sull'indicazione di Raffaele Fitto a commissario europeo, ieri sera in piazza Orologio a Ginosa (Taranto) durante la presentazione del libro “Nazione Europa” del giornalista di Repubblica Claudio Tito. L’evento, parte del festival Enea Experience Odyssey, promosso dai Magna Grecia Awards e dedicato a tematiche civili, sociali, politiche e al contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

"Vi ricorderete quando hanno tolto i 13 mld di euro dei 40 mld destinati ai Comuni e li hanno spostati sul RePower", ha sottolineato Decaro aggiungendo: "Non ho ancora capito perché è successo ma ho fatto un patto con Fitto che era quello di restituire quei 13 mld". Quindi Fitto può fare bene in Europa? "Secondo me sì - ha risposto Decaro - Alla fine 13 mld li abbiamo trovati, ho continuato il lavoro che avevo iniziato con i precedenti governi di semplificazione delle autorizzazioni e delle procedure post gara".

"Spero (Fitto ndr) possa fare bene, poi siamo lontani sulla visione del Paese, siamo lontani sulla visione dell'Europa, ma un commissario europeo doveva nominare il governo e credo che Fitto non sia il prototipo del sovranista-populista. Viene dalla Democrazia cristiana e credo sia uno con il quale si possa parlare", conclude l'europarlamentare.