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Ungheria, Meloni: "Congratulazioni a Magyar, collaboreremo con spirito costruttivo"

La premier: "Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l'intensa collaborazione di questi anni"

Giorgia Meloni (Fotogramma/Ipa)
Giorgia Meloni (Fotogramma/Ipa)
12 aprile 2026 | 23.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro". Lo scrive in un post sui social la premier Giorgia Meloni, dopo il risultato delle elezioni in Ungheria. "Italia e Ungheria sono nazioni legate da un profondo legame di amicizia - sottolinea la presidente del Consiglio - e sono certa che continueremo a collaborare con spirito costruttivo nell'interesse dei nostri popoli e delle comuni sfide a livello europeo e internazionale".

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Meloni su X saluta il premier ungherese uscente, sconfitto al voto di oggi dal leader del partito Tisza: "Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l'intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione".

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elezioni ungheria voto ungheria magyar orban meloni
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