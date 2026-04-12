"Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro". Lo scrive in un post sui social la premier Giorgia Meloni, dopo il risultato delle elezioni in Ungheria. "Italia e Ungheria sono nazioni legate da un profondo legame di amicizia - sottolinea la presidente del Consiglio - e sono certa che continueremo a collaborare con spirito costruttivo nell'interesse dei nostri popoli e delle comuni sfide a livello europeo e internazionale".

Meloni su X saluta il premier ungherese uscente, sconfitto al voto di oggi dal leader del partito Tisza: "Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l'intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione".