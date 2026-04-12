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Elezioni Ungheria, affluenza record alle urne: alle 13 ha votato il 54,14%

Orban e Magyar votano in contemporanea a Budapest. "Sono qui oer vincere", ha detto il premier uscente

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Peter Magyar e Viktor Orban
Peter Magyar e Viktor Orban
12 aprile 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Affluenza record alle elezioni parlamentari in Ungheria di oggi, domenica 12 aprile: alle 13 ora locale si sono racati alle urne il 54,14% degli aventi diritto, rispetto al 40,1% del 2022. A riferirne è stata la Commissione elettorale nazionale. L'affluenza è stata particolarmente elevata nelle città di medie dimensioni e tra gli elettori più giovani, queli che secondo gli analisti sono più propensi a sostenere il candidato dell'opposizione, Peter Magyar.

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Orban e Magyar votano in contemporanea a Budapest

Viktor Orban e il suo sfidante hanno votato questa mattina a Budapest, praticamente in contemporanea. "Sono qui per vincere", ha dichiarato il premier uscente dopo aver votato in un seggio elettorale di Budapest. Allo stesso tempo, ha sottolineato come "la decisione del popolo debba essere rispettata".

Queste elezioni sono considerate le più importanti per l'Ungheria dalla transizione democratic e determineranno il futuro politico del Primo Ministro Viktor Orbán. Secondo i sondaggi più recenti, il suo sfidante, ex fedelissimo di Orban, ha buone possibilità di vittoria. Con il partito di centro-destra Tisza, Magyar ha creato una forza di opposizione che promette cambiamento e ha guadagnato notevole popolarità.

Anche Magyar ha votato in un seggio elettorale a Budapest. Gli ungheresi sceglieranno "tra Est e Ovest" in queste elezioni, ha affermato il politico. Magyar si è detto fiducioso nella vittoria del suo partito Tisza. Ha inoltre esortato i cittadini a segnalare eventuali irregolarità riscontrate durante le elezioni, aggiungendo che "la frode elettorale è un reato gravissimo".

Magyar ha quindi esortato i connazionali a mobilitarsi per queste "elezioni decisive". "Stiamo scegliendo tra Est e Ovest, tra propaganda e onesto dibattito pubblico, tra corruzione e una vita pubblica onesta, tra il continuo declino e il collasso totale dei servizi pubblici o il rimpatrio dei fondi europei e la ripresa dell'economia ungherese", ha affermato.

Orbán ha ribadito invece il suo monito sulla grave crisi che minaccerebbe l'Europa: "Fortunatamente, abbiamo molti amici in tutto il mondo. Dall'America alla Cina, passando per la Russia e il mondo turco", ha affermato, aggiungendo che non permetterà a Bruxelles di "privare" l'Ungheria del "suo futuro e della sua sovranità".

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