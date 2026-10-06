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Vannacci risponde a Cerno: "Di cosa si lamenta? Ha gusti invertiti, spazi in tv uguali per tutti"

Il leader di Futuro Nazionale all'AdnKronos: "In fascia protetta la propaganda gender e omosessualista non deve poterla fare né chi ha gusti omosessuali né chi ha gusti eterosessuali"

Tommaso Cerno e Roberto Vannacci - (Ipa)
Tommaso Cerno e Roberto Vannacci - (Ipa)
06 ottobre 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tommaso Cerno "si è inventato che Futuro Nazionale voglia proibire a chi ha gusti omosessuali di comparire in tv. Non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità, ma le regole in televisione saranno uguali per tutti: in fascia protetta, quando ci sono i bambini davanti allo schermo, la propaganda gender e omosessualista non deve poterla fare né chi ha gusti omosessuali né chi ha gusti eterosessuali". Lo dice all'AdnKronos Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, dopo le parole dello stesso Cerno che ha attaccato le posizioni di Fn sulle cosiddette 'fasce protette' in tv.

"Cerno, che dichiara di avere una preferenza erotica per i maschietti, di spazio ne ha dappertutto -dice replicando alle proteste del giornalista sull'assegnazione degli spazi mediatici- : ha fatto il senatore del partito democratico, è stato dirigente di Arcigay, oggi è direttore de Il Giornale e fa il guru del centrodestra, ha addirittura una trasmissione in RAI". "Ma di cosa si lamenta? A me, per esempio, son sempre piaciute le donne e ciò non mi ha garantito né una citazione eterna nella Commedia di Dante né il patentino di 'sparare minchiate', come dice lui, tantomeno sulla pelle dei bambini", conclude.

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Futuro Nazionale rai omosessualità roberto vannacci tommaso cerno
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