Vannacci come Fini? Già nel 2013 Simoni, vice del generale finì ko con Fli alle politiche

04 febbraio 2026 | 13.34
Matteo Salvini ieri, al culmine della rottura con Vannacci, ha tagliato corto: "E' come Fini, un traditore, è la storia che si ripete e il suo partito farà la fine di Fli...". Il giorno dopo lo showdown in Lega spuntano sui social foto del 2013 del luogotenente del generale, Massimiliano Simoni, unico eletto in consiglio regionale in Toscana, proprio sotto le insegne di Fli. Simoni, poi transitato in Fdi e alla fine leghista vannacciano (attuale portavoce el Mondo al Contrario') infatti del partito 'scissionista' dell'ex leader di An Gianfranco Fini, fu uno dei candidati alle politiche del 2013. In Toscana, Simoni correva come quarto della lista, dietro lo stesso Fini, Flavia Perina e Angelo Pollina, tra le fila di 'Futuro e Libertà per l’Italia' in appoggio al premier Mario Monti. Il quorum in quella tornata era fissato al 2%, ma la lista si fermò a quota 8mila voti (pari allo 0,36%), non eleggendo nessuno dei candidati.

