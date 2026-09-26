circle x black
Cerca nel sito
 

Vannacci: "No a legge su antisemitismo, no a categorie protette come panda"

"Offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano, un buddista o un islamico"

Roberto Vannacci - (Fotogramma)
Roberto Vannacci - (Fotogramma)
26 settembre 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La legge è uguale per tutti e un'opinione non può mai costituire un reato. Futuro Nazionale voterà contro la legge sull'antisemitismo". Così, in un post su Instagram, il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che spiega: "È una scelta coerente con i nostri principi: offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano, un buddista o un islamico". "Chi offende, deve essere punito perché ha offeso una persona, a prescindere dalla sua religione, dal suo sesso, dal suo colore della pelle e dal suo orientamento sessuale", aggiunge Vannacci. "Non vogliamo creare, nel genere umano, 'categorie' protette come i panda", conclude.

Da venerdì 2 inizierà invece la discussione generale sul ddl. Il tema sta creando divisioni all'interno del Pd che si astenuto al Senato e alla Camera è orientato a votare no. "Il Partito democratico ha deciso di votare contro il disegno di legge sull'antisemitismo, approvato al Senato, nel quale si astenne, e ora all'esame della Camera. Se quella decisione sarà confermata, per me rappresenterà un confine invalicabile", ha detto Emanuele Fiano, ex deputato del Pd, intervenendo all'assemblea nazionale dei Riformisti Pd 'Cambiare!'. "La mia persona e le decisioni che prenderò non contano assolutamente niente. Conta il merito di quello che sta accadendo al mio partito, che ho contribuito a fondare", ha aggiunto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ddl antisemitismo vannacci antisemitismo
Vedi anche
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza