"A questo governo chiediamo un'autonomia vera". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, dal palco di Pontida. "Penso che questo paese, che è il paese più bello del mondo, ha soprattutto una via di uscita che è quella dell'autonomia. Non è vero che l'autonomia fa male al sud", evidenzia.

"Regionali? Chiedere candidato leghista in Veneto non è lesa maestà"

In vista delle elezioni regionali in Veneto del prossimo 23 e 24 novembre "non c’è ancora nulla di nuovo sotto al sole, ma non penso che sia lesa maestà chiedere un candidato leghista a mio successore". Così Zaia prima di salire sul palco di Pontida.

"Aspettiamo la decisione nazionale rispetto a chi sarà il candidato presidente - ha poi aggiunto -, dopodiché di conseguenza ci muoveremo e faremo in modo di dare una risposta ai nostri cittadini, che si aspettano continuità e Autonomia". Secondo il presidente del Veneto "è legittimo" che i partiti presentino le loro proposte: "Credo che la nostra sia assolutamente sostenibile, sono convinto che la presidente Meloni, come Fratelli d'Italia, valuterà fino in fondo questa proposta e troveremo una soluzione".

"Siamo pronti a correre - ha continuato Zaia -. Siamo pronti a tutto per un futuro che dovrà essere assolutamente produttivo e performante per il Veneto".

La 'lista Zaia' "non è un soggetto politico. Il centrodestra deciderà se la vuole o non la vuole. Tajani rappresenta un pezzo di centrodestra, non rappresenta tutto il centrodestra", le parole del governatore. "L’ho sempre fatto - ha sottolineato Zaia - per chi non si identifica negli attuali partiti ed è sempre stato da parte mia un segnale di sensibilità e rispetto vero i cittadini".

"È doveroso ricordare - ha detto ancora - che bisogna mantenere gli impegni presi e la parola data, e io ho preso l'impegno a governare fino all'ultimo giorno la mia regione e lo farò. L' ho dimostrato l'anno scorso rinunciando a un seggio sicuro in Europa, e questo mi deve essere riconosciuto".

Rispondendo a quanti gli hanno domandato se potesse diventare parlamentare al posto di Alberto Stefani, nel caso venisse eletto nuovo governatore del Veneto, Zaia ha replicato: "Non lo so dire".

"Io segretario? C'è Salvini"

"Il segretario ce l'abbiamo ed è Matteo Salvini e i segretari si fanno nei congressi", le parole del governatore rispondendo ai cronisti che gli hanno domandato se gli piacerebbe, in futuro, tornare a Pontida da segretario del partito.

"Autonomia vera, governo può e la deve fare"

"A questo governo chiediamo una Autonomia vera. Non è solo una questione di annunci ma fattiva: la Costituzione la prevede, il Veneto ha fatto un referendum e oggi ci sono tutti presupposti per fare una Autonomia seria", le parole a margine del raduno di Pontida.

"Questo governo la può fare, la deve fare - ha incalzato Zaia - e se non la faremo per scelta la dovremo fare per necessità perché la Lega è sempre stato il partito della libertà, dell’autonomia".

"Vannacci? Può essere un valore, se fa il leghista"

Il generale e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci? "Può essere un valore se fa il leghista", ha poi detto Zaia continuando: "In Lega abbiamo un sacco di persone in gamba, i segretari si scelgono nei congressi e coinvolgono il popolo della Lega".

"Bossi ha dato voce a chi non aveva voce"

Umberto Bossi "ha avuto un grande merito e una grande intuizione: ha dato voce a chi non aveva voce. Ho fatto gli auguri a Umberto l’altro giorno, ci ho parlato al telefono ed è sempre sul pezzo. Non ho mai fatto il cheerleader per nessun leader", ha continuato il governatore.

"Pontida è Pontida - ha poi aggiunto -. La Lega di oggi non è la Lega di 30 anni fa e non è la Lega che abbiamo oggi o avremo fra 10 anni".