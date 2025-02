Premier riceve il Presidente d’Israele Herzog

Ribadire l’importanza di stabilizzare la situazione a Gaza, garantire un percorso politico verso una pace giusta e duratura e parallelamente avviare la ricostruzione: questi alcuni dei temi al centro dell’incontro tra il Capo del Governo italiano e il Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, che si è svolto a Palazzo Chigi il 19 febbraio. Nel corso del colloquio, Giorgia Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia anche in termini di assistenza umanitaria, un impegno portato avanti attraverso il programma Food for Gaza. I due leader hanno inoltre espresso la speranza che la fine delle ostilità prosegua anche in Libano, dove l’Italia è in prima linea anche attraverso l’importante partecipazione al contingente Unifil. Infine, l’occasione è stata propizia per discutere della possibilità di approfondire il reciproco partenariato in diversi settori, a cominciare da quello energetico, ma anche tecnologico e scientifico.

