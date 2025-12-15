circle x black
Cerca nel sito
 

Programma sistema anti-droni per la Marina Militare, via libera in Commissione Bilancio

15 dicembre 2025 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Bilancio della Camera ha concluso positivamente l’esame in sede consultiva dello schema di Decreto del Ministero della Difesa riguardante il Programma pluriennale della Difesa denominato “Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina Militare” (Atto del Governo n.348). In sintesi, nel corso dell’esame la Commissione ha rilevato che il decreto in esame riguarda la seconda fase del programma pluriennale A/R n. SMD 05/2024, avviato nel 2024 e destinato a concludersi nel 2035, con un costo complessivo di 194 milioni di euro. La prima fase (2024-2028) è già finanziata per 80 milioni, mentre la seconda fase (2025-2033) prevede 100 milioni, con ulteriori 14 milioni per il completamento. Le risorse per questa fase sono disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7220 del Ministero della difesa. Il decreto è limitato alla seconda fase; il completamento richiederà successivi provvedimenti e verifica parlamentare. Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione si è espressa valutando favorevolmente lo schema di decreto, suggerendo di aggiornare la scheda tecnica e il cronoprogramma, indicando il 2026 come anno di avvio effettivo. In settimana, inoltre, l’esame è stato avviato anche in Commissione Difesa della Camera, in assegnazione primaria con illustrazione dello schema di Decreto da parte del Relatore, On. Padovani (FDI). Il seguito dell’esame è stato rinviato ad una successiva seduta.

La scheda dell’Atto

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Programma sistema anti droni Marina Militare Commissione Bilancio
Vedi anche
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza