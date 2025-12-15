Programma sistema anti-droni per la Marina Militare, via libera in Commissione Bilancio

La Commissione Bilancio della Camera ha concluso positivamente l’esame in sede consultiva dello schema di Decreto del Ministero della Difesa riguardante il Programma pluriennale della Difesa denominato “Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina Militare” (Atto del Governo n.348). In sintesi, nel corso dell’esame la Commissione ha rilevato che il decreto in esame riguarda la seconda fase del programma pluriennale A/R n. SMD 05/2024, avviato nel 2024 e destinato a concludersi nel 2035, con un costo complessivo di 194 milioni di euro. La prima fase (2024-2028) è già finanziata per 80 milioni, mentre la seconda fase (2025-2033) prevede 100 milioni, con ulteriori 14 milioni per il completamento. Le risorse per questa fase sono disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7220 del Ministero della difesa. Il decreto è limitato alla seconda fase; il completamento richiederà successivi provvedimenti e verifica parlamentare. Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione si è espressa valutando favorevolmente lo schema di decreto, suggerendo di aggiornare la scheda tecnica e il cronoprogramma, indicando il 2026 come anno di avvio effettivo. In settimana, inoltre, l’esame è stato avviato anche in Commissione Difesa della Camera, in assegnazione primaria con illustrazione dello schema di Decreto da parte del Relatore, On. Padovani (FDI). Il seguito dell’esame è stato rinviato ad una successiva seduta.

