Prosegue il percorso parlamentare del Disegno di legge Intelligenza Artificiale

Le Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera hanno avviato l’esame in II lettura in sede referente del Disegno di legge recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, provvedimento giù approvato in I lettura al Senato. Nel corso della seduta del 16 aprile, la relatrice, On. Colombo (FDI) ha illustrato il provvedimento che si compone di 28 articoli suddivisi in 6 capi. Successivamente alla presentazione del Ddl si è svolta la discussione generale nella quale sono intervenuti diversi Deputati, soprattutto delle opposizioni, che hanno criticato il testo ritenendolo obsoleto e inadeguato e accusato il Governo di stanziare risorse insufficienti per l’implementazione degli strumenti di IA. In risposta alle osservazioni sollevate dalle opposizioni, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessio Butti, ha dichiarato che le affermazioni secondo cui gli investimenti degli altri Paesi siano molto maggiori di quelli italiani non corrispondono al vero, inoltre, ha ribadito che l’Italia è l’unico Stato UE che ad oggi ha avviato un percorso finalizzato all’emanazione di una normativa organica sull’IA.

